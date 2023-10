Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro la Roma

PAROLE – «La squadra l’ho trovata bella e reattiva, sanno del momento difficile ma chi è resiliente riesce a svoltare, dobbiamo parlare con i fatti. Radunovic? Ci ho parlato, anticipo la sostituzione, non lo vedo sereno e me l’ha confermato, spazio a Scuffet. Luvumbo? Si sta riaggregando con noi, lo porterò in panchina. Mancosu è out. Riavere Lapadula dopo la sosta Troppo presto ancora».

