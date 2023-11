Le parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, in vista della partita contro il Genoa. Tutti i dettagli

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista di Cagliari-Genoa.

PAROLE – «Attendiamo la controprova di domenica. La consapevolezza lavorare bene ha trovato concretezza. Arriva il Genoa, una signora squadra, e dovremo fare del nostro meglio per vincere. Petagna e Shomurodov? Ho visto voti molto bassi e non li ho trovato giusti. Petagna, che ancora non è al top della forma, ha fatto uno scatto incredibile al 119′. Ma anche l’uzbeko ha fatto molto bene e sono contento di loro».

