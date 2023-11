Il duro comunicato della Fiorentina contro la Juventus a due giorni dalla partita. Tutti i dettagli in merito

La Fiorentina, con una nota trasmessa sul proprio canale YouTube, ha risposto alle accuse di Tuttosport attaccando la Juventus.

PAROLE – «La Fiorentina fa notare che immettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio ad un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Non è giusto che club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a chi ha un bilancio in perdita, ma nonostante questo si permettono di comprare giocatori con ingaggi esosi. Mettere delle false plusvalenze a bilancio, come confermato anche dalle sentenze, non vuol dire sostenere il sistema».

