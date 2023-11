Il Cagliari ha presentato ufficialmente il bilancio al 30 giugno 2023. Tutti i dettagli sul futuro del Cda rossoblù

Di seguito il comunicato del Cagliari.

COMUNICATO – «L’assemblea dei soci del Cagliari Calcio riunita oggi in Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio al 30/06/2023 che si è chiuso con una perdita di €.2.284.760. Contestualmente è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

– Tommaso Giulini, Presidente

– Fedele Usai, Vice Presidente

– Carlo Catte, Consigliere Delegato

– Giangiacomo Ibba, Consigliere

– Pasquale Lavanga, Consigliere

– Alessandro Manunta, Consigliere

– Stefano Signorelli, Consigliere

Nuova nomina in consiglio per Giangiacomo Ibba: 47 anni, nato a Oristano, laurea in Economia Aziendale all’Università di Parma, è presidente di ABBI Group, consolidata realtà sarda operante nell’ambito della grande distribuzione a livello nazionale».

