Le parole di Rudi Garcia, allenatore del Napoli, in vista della sfida contro la Salernitana. Tutti i dettagli

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa in vista di Salernitana-Napoli.

LE PAROLE – «Non buttate tutto del primo tempo, abbiamo preso due gol sulle due prime azioni del Milan, non abbiamo fatto male male, dovevamo fare meglio sui due gol, ma abbiamo avuto anche la palla dell’1-1 ma ormai è passato e concentriamoci su domani. Ovviamente quando una squadra torna da 0-2 a quasi 3-2 all’ultimo il secondo tempo è stato migliore in termini di risultati. E’ sempre meglio finire su una nota positiva. Osimhen? S’è accordato con la società, io l’ho sentito per messaggio, i dottori mi assicurano che sta seguendo il programma, tutto va bene e sarà con noi settimana prossima. Non è che non mi interessa, ma che sia Osimhen o Russo, infortunati insieme, non possono giocare e quindi mi concentro su chi può giocare».

