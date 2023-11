Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani contro la Sampdoria

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani di Serie B contro la Sampdoria. Rispetto al turno precedente rientra Buttaro in difesa, mentre è assente Vasic in mezzo al campo. Davanti ancora out Di Mariano. Di seguito la lista completa.

Portieri: Desplanches, Kanuric, Pigliacelli.

Difensori: Graves, Lund, Lucioni, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Ceccaroni, Mateju.

Centrocampisti: Gomes, Stulac, Segre, Aurelio, Henderson.

Attaccanti: Mancuso, Brunori, Insigne, Di Francesco, Soleri, Valente.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG