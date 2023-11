Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli

Filippo Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Salernitana–Napoli.

PAROLE – «Guardare indietro non ha senso. Sono entrato in punta di piedi per capire cosa non stesse funzionando e ogni giorno scopro qualcosa da fare o da migliorare. Non pensavo di entrare in un contesto senza difficoltà. Occorre solo un po’ di pazienza, sono sempre più convinto della mia scelta e della forza della squadra. Il tifo è eccezionale, la società è organizzatissima e sta a noi capire quale fortuna abbiamo. Forse questi concetto non era chiaro a molti. I calciatori devono tenersi stretta la Salernitana, questo centro sportivo, questo presidente, l’organizzazione delle trasferte. Sono stato in tanti posti, ma vi dico che qui c’è tutto per costruire qualcosa di grande a patto che si riconosca la difficoltà del momento. Salerno, per pubblico e blasone, ha bisogno di gente che combatte. Al di là dei risultati. Non transigo su questo e si è vista una differenza tra primo e secondo tempo. Se ci sarà bisogno prenderemo decisioni drastiche, noi abbiamo tutto per salvarci e il campionato è lungo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG