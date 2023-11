Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato il match di domani alle 18 contro i bergamaschi.

Simone Inzaghi ha avvertito i suoi delle difficoltà della partita di domani contro l’Atalanta; ecco le sue parole ai canali ufficiali dell’Inter. “Sarà una gara impegnativa: conosciamo l’Atalanta che fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un’ottima società, che sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Sarà una partita dove dovremo tenere molto alta la concentrazione”.

Gewiss Stadium

L’avversario

“Tutti gli aspetti sono importantissimi: la lucidità che abbiamo avuto nelle ultime partite dovremo tenerla ben presente anche domani a Bergamo, affrontiamo una squadra che ha qualità sia tecniche che fisiche. Senz’altro dovremo essere sempre molto concentrati, nelle ultime partite abbiamo fatto bene a livello difensivo. Domani i ragazzi saranno sollecitati e dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme in alcuni momenti della partita, perché conosciamo bene l’avversario che incontreremo. Si incontrano due squadre che hanno fisicità e tante armi, domani sarà un’ottima partita su un campo tutt’altro che semplice. L’Atalanta ha preso pochissimi gol e neanche uno in casa, stanno mettendo tantissima attenzione nella fase difensiva, ma è sempre stata una squadra che non concede tantissimo. Dovremo essere bravi in quest’aspetto”.

Sul figlio d’arte

“Marcus è stato bravo, è dal 13 luglio che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene, davanti c’è sempre il “noi”, non l’”io”: stanno lavorando molto bene tutti insieme, di gruppo. Marcus si è inserito nel migliore dei modi grazie all’aiuto di tutti quanti e secondo me ha ancora margini di miglioramento. Deve continuare a crescere così come sta facendo ogni giorno quando viene qui ad allenarsi”.

L’articolo Inzaghi: “Sarà una gara impegnativa, l’Atalanta non ha ancora subìto goal in casa, Thuram ha ancora margini di miglioramento” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG