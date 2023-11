Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di Serie A contro gli azzurri

PAROLE – «Abbiamo fatto una bellissima partita in Coppa Italia, con grinta e coraggio, con una tensione nervosa che ci ha aiutato a vincere i contrasti e arrivare prima su ogni pallone. Purtroppo fin qui non siamo riusciti a giocare a testa alta con coraggio. Domani abbiamo una partita difficilissima, con una squadra fortissima. Dobbiamo correre il doppio per provare a compensare questo divario, speriamo di farcela. Dia fondamentale. Noi abbiamo fatto una prima parte di campionato senza il nostro attaccante principale, che ci è costato 15 milioni tra cartellino, agenzie e prestito. Avevamo fuori Coulibaly e Daniliuc. Quindi tre calciatori fondamentali per noi out. Dia è un giocatore straordinario, l’anno scorso ci ha aiutato coi suoi gol. E’ uno spietato cecchino sotto porta, dobbiamo affidarci a lui per salvarci».

