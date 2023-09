Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina.

SITUAZIONE – «Quando sono venuto a gennaio chiesi aiuto a tutti per riportare il Cagliari in A e ho avuto la disponibilità di chiunque, piano piano siamo riusciti nel segno di tornare in Serie A. Ora siamo ultimi a 2 punti, a -1 dalla salvezza. Non abbiamo ancora vinto, come Udinese e Salernitana che hanno fatto un gran campionato l’anno scorso. Finora abbiamo giocato contro le due milanesi, Atalanta, Torino decimo ecc… abbiamo un calendario duro alle porte. Le neo promosse hanno sempre sofferto alle prime giornate. Il Monza aveva un punto e si è salvato sfiorando l’Europa League. Il tempo per recuperare c’è, non mi piacciono i disfattisti e dobbiamo spingere tutti. Ho riflettuto alla domanda se io facessi da parafulmine ai miei giocatori. I ragazzi danno l’anima, vivono per far bene e soffrono, stiamo pagando più di quello che ci aspettavamo. La Serie A è un bene di tutti, noi vogliamo stare in Serie A e costruire qualcosa per il futuro. Siamo uniti e ci alleniamo al massimo, paghiamo inesperienza e mestiere, siamo vicini a recuperare persone importanti. Luvumbo doveva il ragazzo che ci da il flash nell’ultima mezz’ora e colui che ci sta trascinando facendoci sperare in positivo. Chiedo a tutti quelli che vogliono bene al Cagliari di stare vicini alla squadra, criticateci perché ci stimola, ma gli errori io li faccio notare ai ragazzi e cerchiamo di commetterne meno».

