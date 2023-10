Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Roma: le dichiarazioni

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato a Dazn prima del match tra i rossoblù e la Roma.

LE PAROLE – «Noi siamo gli ultimi arrivati, lo abbiamo fatto all’ultimo respiro. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare un campionato a parte. Non dobbiamo arrenderci, io vedo che i ragazzi sono compatti per lottare nei momenti difficili, la situazione girerà».

