Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha così parlato dopo il match giocato dai rossoblù contro l’Inter

Claudio Ranieri ha così parlato a Dazn dopo il match tra Cagliari e Inter.

LA PARTITA – «Primo tempo nelle loro mani, abbiamo fatto confusione. Nel secondo tempo loro hanno gestito. I miei ragazzi hanno conosciuto la Serie A. Loro lotteranno per vincere il campionato. Non posso rimproverare nulla ai miei».

ATTEGGIAMENTO – «Carattere, orgoglio e appartenenza all’isola è quelo che chiedo. Ci possono battere, ma non dobbiamo uscire sconfitti. Questa è una squadra che ha fatto la finale di Champions League. Nel primo tempo non ce la facevamo proprio. Ho chiesto ai miei ragazzi di rimanere compatti e lavorare in maniera diligente».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG