Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo valido per la Coppa Italia

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo valido per la Coppa Italia.

PALERMO – «Arriviamo come tutti a impegni come questo che è un derby da tre punti. Passare il turno è importante per entrambi, in rosa abbiamo chi è più in forma e la formazione sarà dettata dal peso della bilancia del farmacista. L’anno scorso il Palermo era costruito per vincere e quest’anno per salire».

INFORTUNI – «I ragazzi che sono arrivati sono stati ben accolti. C’è stato chi ha avuto qualche problema, chi non ne ha avuto, Sono dispiaciuto per i tre infortuni, stanno tutti recuperando (mi auguro il prima possibile). E’ andato tutto nel verso giusto».

CONTINUA SU CAGLIARINEWS24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG