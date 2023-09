Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domenica contro l’Atalanta

PAROLE – «Petagna è recuperato, perdo Mancosu che continua a lavorare per cercare di trovare la miglior condizione. Lapadula spero di averlo per fine ottobre, si sta allenando e ha forza di recuperare il prima possibile. Luvumbo? Il merito è suo, io do opportunità, può migliorare ancora molto e tutti gli vogliono bene. C’è tutto di lui, quello che vedete in campo è l’espressione massima».

