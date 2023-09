Il Milan ha ufficializzato di aver stretto un nuovo accordo commerciale con Boem, bibita di Fedez, Lazza e Del Vecchio

Di seguito il comunicato del Milan.

PAROLE – «AC Milan e BOEM, la Bibita Hard Seltzer 100% italiana nata dal lavoro di squadra di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio, sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede la nuova bevanda ready to drink diventare Official Hard Seltzer dei rossoneri a partire dal 23 settembre in occasione del match contro l’Hellas Verona. La nuova partnership tra i due brand segna un importante connubio tra l’eccellenza italiana nel mondo del beverage e quello dello sport ed è la prima collaborazione con un club di calcio per BOEM, che si lega ai rossoneri con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di promozione del “Made in Italy” attraverso la produzione di bibite hard seltzer di altissima qualità. AC Milan e BOEM intraprendono dunque un nuovo percorso fianco a fianco che si estende oltre il campo e vuole sfruttare le qualità e i valori dei due brand per ingaggiare un pubblico giovane attraverso una serie di iniziative, tra cui delle campagne social con la partecipazione di Fedez e Lazza, a cui si uniranno i giocatori dell’AC Milan, per celebrare questa collaborazione. Per il Milan, questa nuova partnership si inserisce all’interno di un percorso di crescita del brand rossonero, sempre attento ad intercettare nuovi trend e le nuove generazioni».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG