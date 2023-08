Cagliari, il ricordo di Claudio Ranieri per Carlo Mazzone: «Era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore»

Il mondo del calcio è in lutto. Carlo Mazzone ci ha lasciati all’età di 86 anni. L’ex allenatore ha allenato diverse squadre italiane, fra cui il Cagliari, con cui ha scritto importanti pagine della storia rossoblù. Ecco il messaggio di cordoglio dell’attuale allenatore della formazione isolana, Claudio Ranieri:

«La notizia della scomparsa di mister Mazzone mi rende profondamente triste, se ne è andato un maestro di calcio, un grande uomo. Ci legano tanti bei ricordi: fu mio allenatore a Catanzaro, mi scelse come capitano. Puntiglioso nella preparazione della gara, non lasciava mai nulla al caso. E nella gestione dei rapporti con la squadra era sempre schietto, diretto, sincero: ti parlava con il cuore. In questo difficile momento il mio pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG