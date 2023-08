Inter, possibile addio di Hakan Calhanoglu? Sul turco è piombato l’Al-Ahli: è il piano B se salta Marco Verratti

I club dell’Arabia Saudita hanno messo gli occhi anche su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter sarebbe finito nel mirino dell’Al-Ahli.

A riportarlo è L’Equipe, che spiega come il turco rappresenterebbe il piano B in caso di mancato arrivo di Marco Verratti, in uscita dal PSG.

