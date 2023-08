Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro l’Empoli: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Empoli-Verona.

VITTORIA – «Sono felice per i miei ragazzi e per i nostri tifosi. Nelle scorse settimane abbiamo lavorato con alcune difficoltà, per un periodo avevamo a disposizione solo un centrocampista. Alla squadra avevo chiesto equilibrio, impatto e coraggio. I calciatori mi hanno seguito e non era facile contro degli avversari che giocano insieme da diverso tempo».

MERCATO – «Servirà qualche innesto perché sono partiti in nove e sono arrivati in quattro. Mancano dei ricambi sugli esterni e in mezzo al campo siamo pochi, ma oggi abbiamo fatto una buona prestazione tenendo sempre l’Empoli lontano dalla nostra aerea».

SOSTITUZIONI – «Avevo preventivato la staffetta in attacco perché volevamo iniziare con velocità e nessun punto di riferimento per i difensori avversari. I tre cambi hanno fatto molto bene, sono contento per Bonazzoli che è appena arrivato e ha voglia. Anche per Djuric perché ha sempre dato tanto al Verona. Terracciano ha molta energia ma a volte esagera, sarebbero serviti ricambi che adesso non ho. Può migliorare, lui così come il resto della squadra».

MODULO – «Per me contano le caratteristiche dei giocatori che alleno, non i moduli. Abbiamo dovuto mettere da parte la linea difensiva a quattro, perché non abbiamo terzini e a centrocampo ci sono solo Duda e Hongla».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG