Di seguito il comunicato del Cagliari.

COMUNICATO – Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateusz Wieteska che si trasferisce a titolo definitivo dal Clermont Foot 63 e ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Classe 1997, è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Legia Varsavia, con cui ha esordito ad appena 17 anni. Dopo le esperienze in prestito, sempre in Polonia, tra le fila di Zabkovia Zabki, Chrobry Glogow e Górnik Zabrze, si affermerà proprio con la compagine della capitale: dalla stagione 2018-19 diventa uno dei perni della retroguardia del Legia, conquistando da protagonista due campionati. Lascerà il Club dopo aver totalizzato 155 presenze e 8 reti tra competizioni nazionali e internazionali. Nell’estate 2022 si trasferisce in Francia al Clermont Foot 63 in Ligue 1: senza risentire del passaggio in uno dei tornei più importanti a livello europeo, sarà capace di prendersi subito la scena. Titolare inamovibile, collezionerà 35 presenze stagionali, contribuendo all’ottimo piazzamento della squadra, che raggiungerà l’ottavo posto. Lo scorso 13 agosto è andato in gol in campionato contro il Monaco. Punto di forza delle nazionali giovanili dall’U15 all’U21, per un totale di 68 presenze e 9 gol, ha debuttato in Nazionale maggiore il 14 giugno 2022 in Nations League contro il Belgio, prendendo poi parte ai Mondiali in Qatar. Difensore centrale, ben strutturato fisicamente, veloce, può essere schierato sia in una linea a tre che a quattro. Grazie ad una buona tecnica di base sa impostare il gioco e uscire dalla difesa palla al piede. Bravo in marcatura e nell’uno contro uno, è particolarmente abile nel gioco aereo, una capacità che gli permette di essere insidioso anche in zona gol. Grinta, determinazione, esperienza maturata anche in campo internazionale ora al servizio del Cagliari. Benvenuto in rossoblù, Mateusz!

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG