L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ammette la superiorità dei nerazzurri dopo la gara di ieri.

DAZN ha intervistato Claudio Ranieri al termine di Cagliari-Inter; ecco il suo commento al match. “Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani, noi abbiamo provato a fare qualcosa ma abbiamo fatto troppa confusione. Nel secondo tempo loro sono entrati in gestione e noi abbiamo avuto qualche fiammata. Buon per noi che i ragazzi abbiano conosciuto la Serie A, i contrasti, la forza fisica di una squadra che lotterà certamente per vincere il campionato. Hanno memorizzato tutto alla perfezione, non siamo riusciti a fermarli”.

“Non posso dire nulla ai miei giocatori, ho cercato di aiutarli come potevo, ma quando hai contro una squadra molto superiore alla tua bisogna saperlo riconoscere. Questa squadra ha grande carattere, senso di orgoglio e appartenenza all’isola. Dico sempre di dare tutto, poi si vedrà. L’Inter ha fatto la finale di Champions League, gioca a memoria, tutti partecipavano, noi cercavamo di porre rimedio ma nel primo tempo non ce la facevamo. Nell’intervallo ho detto “stiamo perdendo, ma non perdiamo fiducia e restiamo compatti”, e i ragazzi sono stati più diligenti, siamo passati al centrocampo a 3, siamo riusciti a sopperire alla loro grande qualità”.

