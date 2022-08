Cagliari, le parole di Marko Rog in conferenza stampa: «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua»

(Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Il giocatore del Cagliari Marko Rog parla in conferenza stampa all’Unipol Domus. Il centrocampista croato è fresco di rinnovo contrattuale. Di seguito le sue parole.

A DISPOSIZIONE – «Avevo un fastidio al polpaccio, ma sono a disposizione del mister ma deve valutare lui come è giusto che sia».

MERCATO – «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua».

COME TI SENTI – «Mi sento una mezz’ala, lo faccio da una vita. Siamo in tanti ed è una cosa positiva, il campionato sarà lungo e dovremo essere tutti pronti. Fa piacere essere tanti perché sono tutti bravi, anche i nuovi acquisti. C’è una concorrenza sana».

LIVERANI – «Liverani mi ha aiutato nella scelta di restare. Mi ha fatto capire che sono importante per lui. Mi è dispiaciuto non essere con la squadra nel momento buio della scorsa stagione. È arrivato il momento in cui avremo più soddisfazioni».

NAZIONALE – «Ultimamente il mister della Croazia non l’ho sentito. Al Mondiale sarà dura andarci perché è pieno di giocatori forti in Nazionale. Non c’è cosa più bella che giocare per il proprio Paese, c’è tempo e spero di ritrovarmi l’anno prossimo in Nazionale e Serie A».

INFORTUNI – «La prima volta mi ha fatto male perché c’era un brutto infortunio. La seconda volta l’infortunio mi ha fatto male perché so quanto ho lavorato e ho fatto tutto il possibile per tornare. Succedono anche cose brutte nel calcio, ma è stato difficile stare lontano».

NUOVI ARRIVI – «I giovani li ho visti bene, ci danno sicuramente una mano. Penso che sia uno stimolo per tutti. Siamo contenti, nell’ultima partita Viola ha fatto un bel gol».

GIOVANI – «I giovani sanno che sono a disposizione. C’è un bel rapporto con loro, mi sento ancora giovane anche se magari sono tra i più grandi dello spogliatoio. Spero di essere d’aiuto e consiglio di lavorare perché che il calcio cambia rispetto alla Primavera».

NANDEZ – «Speriamo che Nandez rimanga, non posso decidere per lui, però speriamo resti».

EX COMPAGNI – «Mi sento spesso con chi è andato via, per la Serie A faremo il meglio per riportare il Cagliari dove merita».

L'articolo Cagliari, Rog: «Liverani mi ha aiutato nella scelta di restare» proviene da Calcio News 24.

