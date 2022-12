Il Cagliari, dopo l’esonero di Fabio Liverani, è alla ricerca di un nuovo allenatore: tra i papabili c’è anche Davide Ballardini

Dopo la decisione di esonerare Fabio Liverani, il Cagliari è alla ricerca di un nuovo allenatore in grado di guidare la squadra verso il ritorno in Serie A.

Come già raccontato, il primo nome in lizza è quello di Claudio Ranieri. Visto le difficoltà di arrivare all’ex Leicester, secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi legata a Davide Ballardini. Per l’ex Genoa si tratterebbe di un ritorno a Cagliari.

