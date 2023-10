Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, ha parlato a Videolina Sport dopo la rimonta in casa contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni

Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, ha parlato a Videolina Sport dopo la rimonta in casa contro il Frosinone. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sono tre punti importanti: ci danno fiducia, entusiasmo, benzina per le prossime gare, a partire da quella con il Genoa, passando per l’impegno di Coppa Italia di mercoledì. Il campionato sarà lungo: noi siamo una squadra che non molla mai, ci aiutiamo l’uno con l’altro, questo gruppo ci crede sempre. Questa è la ricetta per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo subito il forte impatto con la Serie A e, senza voler cercare alibi, in questa prima parte del torneo abbiamo giocato con tante big. Il nostro campionato è iniziato a Salerno, dove avremmo meritato di più. A fine gara oggi anche il mister ci ha fatto i complimenti, dicendoci che abbiamo dimostrato avere un grande cuore. Dobbiamo stare più attenti ai dettagli, in Serie A fanno la differenza, ad ogni minimo errore veniamo puniti, non deve succedere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG