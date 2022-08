Cagni: «Il Milan ed Inter sono squadre già fatte». Le parole dell’ex allenatore

Luigi Cagni ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 della lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex allenatore:

«La Juventus è ancora in costruzione, quindi è molto difficile valutare la squadra a differenza delle altre. Squadre come Inter e Milan sono già fatte, in questo momento conta anche l’aspetto fisico e la preparazione delle varie squadre».

