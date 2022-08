Il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo parla della vittoria roboante ottenuta contro il Monza.

Giovanni Di Lorenzo non nasconde la propria gioia per il 4-0 rifilato ai brianzoli, ecco la sua soddisfazione ai microfoni di DAZN. “È stata una grande emozione. C’era una bella atmosfera ed i tifosi hanno fatto la loro parte. Oggi è stato davvero belle e siamo contenti di avergli regalato questa vittoria importante“.

“Siamo contenti che Kvara sia partito così bene, ma ci sono anche altri giocatori importanti, non solo lui. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti. Gli attaccanti ci tengono impegnati anche in allenamento e ci alleniamo bene. Sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo poi là davanti abbiamo giocatori con qualità, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. L’importante è non subire gol”.

