Sono queste le parole dell’ex tecnico Gigi Cagni, che parla a TMW Radio della prestazione del Milan, dicendo che non è uscito dalla crisi.

Gigi Cagni non si fa impressionare, l’ex tecnico dell’Empoli parla così del Milan a TMW Radio: “Prima dico del Milan di Pioli. Non è uscito ancora dalla crisi, ha avuto una situazione nera, che è capitata anche a me. A volte pensi che siano i giocatori che ti tirino fuori, ma da soli non ce la fanno. E allora devi fare qualcosa di diverso. E lui ci sta riuscendo, perché ha preso la strada giusta, prima di tutto quella di non prendere gol. Ha cambiato qualcosina e ora deve vedere se il colpo è stato giusto“.

A Sky Sport 24, Alessandro Bonan parla di Brahim Diaz: “Diaz sa come muoversi, si inserisce bene. E’ un calciatore con caratteristiche da squadra importante. Doveva trovare maggiore convinzione sottoporta, in area di rigore si smarriva un po’. Ora sta facendo meglio anche in area. E’ una risorsa importante per il Milan in attesa di vedere il vero De Ketelaere“.

