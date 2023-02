Sono queste le parole di Xavier Jacobelli, il giornalista in una bella intervista a MilanNews.it parla del Milan.

A MilanNews.it, parla così il giornalista Xavier Jacobelli che commenta la vittoria del Milan: “I segnali che il Milan aveva lanciato contro il Torino sono stati confermati, non soltanto per la vittoria ottenuta. Penso che la prova con il Tottenham sia stata una risposta di grande compattezza della squadra, che ha risposto nel modo migliore disputando una delle sue prove più efficaci.“

Conclude così: “Contro il Tottenham la squadra è scesa in campo senza Tomori, schierando un 2000 e un 2001 in difesa. Questo spezza una lancia in favore della strategia societaria, dato che durante il mese di gennaio le scelte di Maldini e Massara erano state messe in discussione. Il Milan ha meritato ampiamente di vincere la partita”.

Sul rilancio rossonero: “La fase acuta della crisi di risultati e di gioco del Milan è stata certamente superata. Il primo merito dev’essere ascritto a Pioli, che in un momento critico ha dimostrato di tenere la barra dritta. Ha compattato il gruppo, si è assunto le proprie responsabilità senza cercare alibi e ha dimostrato il proprio valore di grande allenatore“.

