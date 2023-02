L’ex portiere della Juve, oggi al Parma, parla così a la Stampa dei bianconeri e della situazione che stanno affrontando.

Gigi Buffon l’indimenticabile ex portiere della Juventus e della nazionale italiana campione del mondo 2006, oggi al Parma parla così a La Stampa del momento della Juve: “Di far leva, per ottenere il massimo, sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover andare per forza in Champions o rimanere accanto al Napoli. E’ una sfumatura che alleggerisce.”

Conclude così: “Aspetto che si completino gli iter giudiziari. Ma in caso di un’altra dura condanna nell’arco di 17 anni, considerato che la Juve viene dipinta come il potere poichè vincente, non potrei non pormi una domanda: è il potere masochista che si autoflagella o è l’antipotere che vuole battere il potere? Mi fermo al giudizio del campo, il mio mondo, e dico che dieci anni come quelli del presidente sono irripetibili: passeranno lustri prima che qualcuno possa eguagliarli.”

