Ecco la probabile formazione della Juventus, scopriamo quali possono essere gli undici titolari dei bianconeri.

La Juventus di Max Allegri che dovrebbe scendere in campo questa sera rinuncia al tridente. Il tecnico vuole schierare solo uno tra Di Maria e Chiesa, intanto recuperano per la panchina Cuadrado e Bonucci, quest’ultimo dopo una lunghissima assenza. Quindi in porta ci sarà Szczesny, problema fisico per Perin. Difesa con Bremer, Danilo e uno tra Alex Sandro e Gatti. Esterni di difesa saranno De Sciglio a destra e uno tra Iling e Kostic, favorito ancora il serbo.

Cetnrocampo con Rabiot, Locatelli e Fagioli, ma il francese potrebbe anche lasciare il post dall’inizio a Paredes. In attacco ancora Vlahovic con uno tra Di Maria, Chiesa e Kean. Favorito l’argentino. Presente in panchina anche il giovane Soulé.

