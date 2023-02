Ecco le parole di Fabrizio Biasin che parla così su TV Play dove interviene per giustificare Simone Inzaghi tecnico dell’Inter.

Sono queste le parole del giornalista Fabrizio Biasin che parla su TV Play sul pareggio dell’Inter contro la Sampdoria: “Oggi qualcuno vuole la testa di Inzaghi. L’Inter ieri non ha giocato una brutta partita, anche se con la Sampdoria il risultato non è stato accettabile. Ma ditemi che colpe ha se la squadra non è riuscita a segnare.“

Conclude così il giornalista di fede nerazzurra: “Sicuramente deve ancora imparare tante cose, ma vorrei ricordare che gli stessi ragionamenti che si stanno facendo adesso per Inzaghi si sono fatti anche per Spalletti, Pioli e Gasperini. Dargli la colpa per lo 0-0 di ieri è sbagliato. Se sbagli cinque gol davanti la porta che c’entra lui.“

