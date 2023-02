Sono queste le parole di Sandro Sabatini, ecco cosa dice sull’editoriale a Calciomercato.com su Inzaghi nel caso tra Barella e Lukaku.

Ecco le parole dell’editoriale di Calciomercato. di Sandro Sabatini che parla così sul caso tra Barella e Lukaku e di Inzaghi: “Simone Inzaghi sembra un uomo fuori dalla contemporaneità quando, a fine partita, chiede di non vederla più in tv. Dall’enciclopedia delle frasi fatte, l’allenatore pesca la più adatta alla vigilia di San Valentino: “Sono grandi amici, negli spogliatoi erano seduti uno di fianco all’altro”. Ma così passano due messaggi sbagliati in un colpo solo.“

Conclude così: “Non è opportuno che due compagni di squadra si agitino e comportino in quel modo. La giustificazione dell’amicizia è un autogol. Proprio perché amici, dovrebbero aiutarsi visibilmente. Sennò, figuriamoci come potrebbero comportarsi i semplici colleghi oppure i nemici. L’allenatore che giustifica e non chiarisce, non fa un buon lavoro. Né per sé stesso, né per la squadra.“

