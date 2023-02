Sono queste le parole di Christian Vieri, nella sua Bobo TV parla del pareggio tra l’Inter e la Sampdoria di ieri.

Ecco le parole di Christian Vieri, che discute così alla Bobo TV del match tra Inter e Sampdoria finito in pareggio: “L’Inter deve vincere queste partite, fin troppo discontinua nei momenti decisivi. Gosens non piace ad Inzaghi, l’abbiamo capito: ma se non giochi mai, dopo tre scatti non riesci neanche a fermare il pallone. Con Conte Lukaku diventa devastante: lui ti spacca in due in settimana.“

Conclude così: “Con Conte era devastante, era tra i top 5 al mondo: al Chelsea è stata una rosa inguardabile. Quest’anno non è mai stato in condizione. In questi match deve vincere 2-3 a 0, punto. Se io sono Lukaku o Lautaro, vado a Monza e faccio tripletta: deve essere così. Quest’anno hanno pagato Sanchez per andare via, potevi prendere Dybala gratis: ci vogliono questi giocatori, la squadra è monotona.“

