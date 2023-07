Gigi Cagni strona Paul Pogba: in esclusiva a Juventusnews24 ha così parlato del centrocampista francese bianconero

A Juventusnews24, Gigi Cagni ha così parlato di Paul Pogba.

POGBA – «Io dico sempre che il campo non mente. L’anno scorso il campo non ha mentito, Pogba non è stato all’altezza. Anche qui dipende da lui, è chiaro che per fare questo mestiere, specialmente quando invecchi, devi fare non il professionista ma il doppio del professionista. Devi fare dei sacrifici doppi se vuoi mantenerti, altrimenti diventa difficile».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A CAGNI

The post Cagni stronca Pogba: «Il campo non mente…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG