Maurizio Sarri, a Sportitalia, ha parlato del nuovo dirigente della Juve Cristiano Giuntoli.

GIUNTOLI – «E’ l’uomo giusto per la Juve nel momento in cui devono ricostruire. E’ il momento giusto per lui, è un fenomeno. Purtroppo per noi penso li metterà a posto. Non so la velocità del suo approccio, ma risolverà la situazione conoscendolo».

CHIESA E VLAHOVIC – «Sono due forti che torneranno ai loro livelli. Torneranno a fare stagioni di alto livello, hanno qualità. Possono sbagliare un’annata ma poi…».

QUALITA’ DI GIUNTOLI – «Ha qualità importanti, la più importante il coraggio. Non si fa mai problemi nel mettere un giocatore importante sul mercato e prendere uno sconosciuto. Unito alla competenza che ha lui lo porta a fare grandi cose».

