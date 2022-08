Cagni su Pioli: «Punto su di lui, sa gestire la situazione». Le dichiarazioni dell’allenatore TMW

Gigi Cagni parla così di Stefano Pioli. Le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Per me Pioli, hanno fatto dei movimenti di mercato molto buoni e sa gestire la situazione. Chi è in difficoltà? Spero di no, ma Inzaghi deve vincere quest’anno, perché è il passo che deve fare. Lo scorso anno gli hanno perdonato tutto, ma quest’anno non può più fare certe cose. E’ l’allenatore sotto pressione.»

