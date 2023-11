Felipe Caicedo, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista in cui racconta le ambizioni per il futuro: ecco quali sono

A EuroFoot, l’ex nerazzurro Felipe Caicedo afferma di desiderare un ritorno in Serie A, ma non nelle fila dell’Inter.

LE PAROLE- «Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualsiasi prezzo. Ho bisogno di un progetto interessante, altrimenti non funzionerà. Il mio sogno è tornare in Europa, poi se in Italia sarà molto meglio. La mia squadra del cuore è la Lazio, sono stato bene lì. Attualmente ho offerte dalla Grecia e Turchia».

