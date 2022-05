Il presidente del Torino Urbano Cairo apre alla cessione di Gleison Bremer ma spera ancora nel rinnovo di Andrea Belotti.

Urbano Cairo ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul mercato del Torino durante un intervento a Radio Deejay. “Vediamo cosa succede. Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto: vediamo se riusciremo a trovare una soluzione. Essendo Belotti un ragazzo perbene, sarei stupito se dopo sette anni al Toro, da capitano, e dopo aver fatto 100 gol, non avesse voglia di restare. Dopodiché, il fatto è che non siamo ancora arrivati a un accordo“.

Bremer

“Ci sono molte squadre che stanno ronzando intorno a Bremer. Noi dobbiamo fare in modo di sistemare un po’ le cose da un punto di vista economico, essendo reduci da annate complicate. Però chiaramente vogliamo mantenere la forza della squadra, rafforzandola con un mix innesti tra giocatori di qualità e altri giovani. 35 milioni? Non parliamo di queste cose adesso. Non siamo così prosaici“.

