L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dato un giudizio su tutta la stagione dei neroverdi.

Giovanni Carnevali a Sky Sport non ha parlato del mercato in uscita ma di quello in entrata. “Uno degli obiettivi principali è quello di mantenere la rosa più simile possibile a quella che c’è adesso. Faremo attenzione ai diversi giocatori che ci sono nelle altre squadre e che possono essere delle occasioni… come Orsolini“.

Riccardo Orsolini

“Dionisi era un esordiente che è entrato in questo gruppo sapendo che avrebbe incontrato delle difficoltà. Dopo un cambio in panchina non è mai semplice, penso che si sia dimostrato un allenatore già all’altezza della Serie A e per noi questo è un punto di partenza per poter proseguire con lui anche nella prossima stagione. Abbiamo disputato un ottimo campionato, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto. Adesso vogliamo concludere la stagione nel modo migliore“.

