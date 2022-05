Potrebbero essere giorni decisivi per il futuro di Paul Pogba: la Juventus scende in campo e sfida il Paris Saint Germain.

Il contratto di Paul Pogba col Manchester United sta per scadere e sicuramente non verrà rinnovato, il francese non si è trovato bene in quella che era anche la sua vecchia squadra prima della Juventus.

Arrivabene Nedved

Proprio i bianconeri, come riportato dal Corriere dello Sport, incontreranno a breve la sua nuova agente Rafaela Pimenta, che ha sostituito il defunto Mino Raiola. Il club torinese offrirà un ingaggio sui 7-8 milioni ma il Paris Saint Germain propone il doppio. La Juventus dovrà quindi far leva su altri argomenti per convincere il centrocampista a tornare nella squadra in cui è esploso.

