L’allenatore del Barcellona Xavi dribbla le domande di mercato in entrata ma non quelle in uscita.

Il Barcellona comprerà un attaccante centrale nell’imminente sessione di mercato: Alvaro Morata e Robert Lewandowski sono i maggiori indiziati ma Xavi non ha voluto rivelare le strategie societarie. “Capisco l’interesse, ma non risponderò a nessuna domanda relativa a giocatori che non sono della mia squadra. Non ci aiuta parlare dei giocatori degli altri, questa è la situazione che abbiamo attualmente“.

“Non parlerò di Lewandowski, ma la sua età non c’entra nulla, vi ricordo che ho dato il via libera al ritorno di Alves. Giocatori come Ibrahimovic, Lewandowski, Messi, Modric, Ronaldo, giocano ancora ad alto livello, l’età non è un ostacolo. Frankie De Jong un giocatore importante per me, ha giocato quasi tutte le partite dall’inizio, ma dipende dalla situazione economica del club. Per quanto mi riguarda, Frenkie può diventare una delle leggende del club“.

