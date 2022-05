In Spagna si parla molto del futuro di Rodrigo De Paul anche se ogni pensiero sul futuro è prematura; l’ex Udinese ha deluso.

È stata una stagione non esaltante ma neanche deludente per l’Atletico Madrid questa che si avvia a conclusione. La squadra di Simeone era campione in carica della Liga ma quest’anno è riuscita a qualificarsi alla Champions League solamente a due giornate dalla fine. Il club inizia ora a fare le sue valutazioni sui singoli calciatori, la priorità è quella di sostituire il partente Luis Suarez a cui non verrà rinnovato il contratto.

Diego Simeone

Rodrigo De Paul, invece, sembrerebbe non aver convinto appieno l’allenatore con cui ci sarebbero incomprensioni di natura tattica. Secondo Marca però l’Atletico sarebbe intenzionato a difendere il grosso investimento di 35 milioni fatto la scorsa estate; De Paul partirebbe solo in caso di grossa offerta. Su di lui ci sono Inter e Juventus, sempre dalla Spagna ritengono possa nascere un scambio con i nerazzurri che coinvolgerebbe Joaquin Correa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG