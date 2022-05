L’attaccante francese del Paris Saint Germain Kylian Mbappé divulgherà tra pochi giorni dove giocherà dalla prossima stagione.

Kylian Mbappé è stato premiato come miglior giocatore della Ligue 1 ma non ha ancora sciolto le sue riserve sul futuro. L’ex Monaco ha il contratto in scadenza e non ha ancora deciso se rinnovare col Paris Saint Germain o trasferirsi a parametro zero al Real Madrid.

Leonardo

In realtà la seconda ipotesi sembra la più probabile ma nulla è certo; ecco cosa ha dichiarato a margine della premiazione. “Non posso dire molto del mio futuro, questo non è il momento giusto ma la mia decisione è quasi fatta. Annuncerò ufficialmente la mia scelta sul futuro prima di andare in ritiro con la nazionale francese a giugno“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG