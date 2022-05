Il Manchester United si prepara ad operare una vera e propria rivoluzione a partire da giugno per accontentare il nuovo allenatore.

Il Daily Mail dedica un corposo approfondimento al mercato del Manchester United: il club non è riuscito a raggiungere la Champions League e si prepara a cambiare parecchi elementi della rosa. Il reparto più monitorato è l’attacco: Cavani saluterà sicuramente mentre è incerto il futuro di Cristiano Ronaldo.

Darwin Nunez

Il quotidiano ritiene che un grosso investimento in avanti ci sarà ma probabilmente non sarà Victor Osimhen del Napoli: i Red Devils non desiderano pagare i 100 milioni richiesti da De Laurentiis. Ecco che quindi sondano altre piste come Darwin Nunez del Benfica, Hugo Ekitike del Reims ma anche Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Da non sottovalutare Sebastien Haller, già allenato dal prossimo allenatore dello United Ten Hag all’Ajax.

