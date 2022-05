Arrivabene viene intervistato prima della partita della sua Juventus contro la Lazio, ammette l’incontro con i procuratori di Pogba.

Viene intervistato l’amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene che rivela che l’incontro c’è stato con i procuratori di Pogba ma non vuole rispondere su di lui o meglio cerca di sviare: “Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la sua squadra. I procuratori di Pogba hanno anche Kean, Pellegrini e normalmente ci si incontra. Pogba non era per niente il soggetto dell’incontro.”

Arrivabene Nedved

Pogba ha ricevuto la proposta della Juventus che parla di un triennale con opzione per un quarto anno con uno stipendio di 8 milioni di euro più bonus. Il francese non ha chiuso la porta ma vuole ascoltare tutte le proposte che arriveranno prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

La risposta non dovrebbe tardare ad arrivare nel giro di una quindicina di giorni. Come lui anche Di Maria è vicino ai bianconeri.

