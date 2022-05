Allegri ha dato l’assenso per l’acquisto a parametro 0 di Pogba e Di Maria per la Juventus. Questa è la situazione.

La Juventus ha deciso di prendere entrambi i giocatori in scadenza di contratto, Pogba dal Manchester United e Angel Di Maria dal Paris Saint Germain. Se per quanto riguarda l’argentino è molto più facile la chiusura, si discute per un anno con opzione. Per il francese, il centrocampista deve decidere se accettare meno dell’offerta del Psg per arrivare a Torino, o meglio per ritornare nei bianconeri.

Allegri ha già dato l’assenso per l’acquisto per un anno di contratto nei confronti di Angel Di Maria. La Juventus vuole provare a chiuderlo entro due settimane, Paris Saint Germain permettendo che ha un opzione per il rinnovo di un anno. La sensazione è che l’argentino diventerà bianconero.

Per quanto riguarda Pogba, lo stesso Paris Saint Germain offre 10/11 milioni di euro per l’ingaggio nel contratto. Mentre la Juventus non può arrivare a 8 più pochissimi bonus. Toccherà aspettare la decisione del francese che non tarderà ad arrivare nel prossime settimane, anche per lui Allegri ha già dato l’ok per il ritorno e il mediano è molto tentato di tornare in un luogo che lo sente come suo.

