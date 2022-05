Il direttore sportivo della Roma, Thiago Pinto parla prima della sfida contro il Venezia. Queste le parole sul mercato.

Scatenato Thiago Pinto che parla a Sky della Roma, queste le parole del direttore sportivo: “I nostri sostenitori hanno capito che stiamo cambiando la mentalità della squadra e sarà così anche il prossimo anno, indipendentemente dalla competizione che ci ritroveremo a giocare. Portoghesi e italiani sono nati col pallone sul letto ed è il calcio che orienta la nostra vita.“

Mourinho

Parlando di Zaniolo: “Ha sentito un fastidio durante la partita contro la Fiorentina, oggi si è fermato e dunque vedremo cosa succederà ma ci auguriamo che possa giocare le ultime partite.“

Conclude parlando di mercato: “Mercato? Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 31 agosto 2022 la squadra sarà migliore di quella attuale, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG