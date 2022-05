La forte punta polacca Robert Lewandowski annuncia clamorosamente l’addio al Bayern Monaco, su di lui c’è il Barcellona.

Robert Lewandowski annuncia dopo la partita contro il Wolfsburg nella Bundesliga, l’addio al Bayern Monaco, queste le parole: “È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club.” Su di lui c’è il Barcellona di Xavi.

Pallone Champions League

Anche il direttore sportivo del Bayern Monaco, conferma tutto: “Ho parlato con Lewa e mi ha detto che non vuole accettare la nostra proposta di rinnovo e che vorrebbe lasciare il club“.

Salihamidzic mette però in chiaro la situazione della punta polacca: “Ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e questo è un dato di fatto“. Vedremo quindi se riuscirà l’attaccante ad arrivare al Barcellona.

