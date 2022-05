Parla Ancelotti in conferenza stampa del suo Real Madrid, toccato temi come quelli di alcuni giocatori singoli.

In conferenza stampa Carlo Ancelotti parla di tanti argomenti tra cui quello del mercato dei suoi giocatori del Real Madrid. La prima domanda va a Mbappé in “visita” a Madrid, queste le sue parole: “Madrid è per rimanere e vivere, non ho dubbi. È una città dove le persone sono allegre, vivono bene, mangiano bene. Madrid è per vivere, non per le vacanze.“

IM_Carlo_Ancelotti

Parlando di Eden Hazard: “Non ho parlato della continuità di Hazard. Rimane con molta motivazione perché non si è divertito fino ad adesso. Vuole mostrare le sue qualità. Il piano di Hazard è chiaro: rimane. In una squadra come il Real Madrid ci sono molte partite e quindi rotazioni. La quantità di minuti non è importante. Abbiamo l’esempio di Rodrygo. Non ha giocato molti minuti, ma sono stati di qualità.” Conclude così Ancelotti.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG