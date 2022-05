Pastorello parla della trattativa per il rinnovo di Bernardeschi con la Juventus, ma apre alla alternative ma solo di top club.

Federico Bernardeschi vuole solo top club, lo afferma attraverso il suo agente Pastorello. L’agente intervistato a Repubblica parla di tutti i suoi assistiti tra cui l’esterno della Juventus in scadenza di contratto. Ad oggi non ha ancora rinnovato, la trattativa prosegue ma senza un vero indirizzo ad oggi.

Queste le parole di Pastorello: “Non ho mai avuto la percezione che Federico non fosse riconfermato. Magari c’è un gioco delle parti e possono darti la sensazione di non essere così importante nel progetto. Ma con la Juve il dialogo per il rinnovo è aperto. La sua priorità è rimanere. Poi, è normale che debba aprire ad alternative, che ci sono: lui non si immagina in un club che non sia un top club. La Juve lo è, ce ne sono però anche altri”. Vedremo come finirà.

