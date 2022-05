Max Allegri vuole cambiare profondamente il centrocampo, via Arthur, Pogba con Jorginho nel mirino della Juventus.

Dopo la finale di Coppa Italia il mercato della Juventus è praticamente scoppiato. Max Allegri già criticato anche in società, per l’anno della verità per il tecnico vuole una rivoluzione. Fuori Arthur ritenuto inadeguato in mediana, dentro due centrocampisti: una mezzala da gol e un regista che sappia gestire i tempi di gioco.

Paul Pogba

Intanto l’agente di Arthur, Pastorella tuona così: “A gennaio è stato vicino all’Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell’interesse di nessuno continuare in questa situazione“.

Allegri ha fatto le sue richieste uno tra Pogba, Milinkovic-Savic e Frattesi. Oltre un mediano come Jorginho, scelto per la conoscenza del calcio a livello internazionale. Il francese sceglierà a giorni la sua destinazione, i bianconeri come su Di Maria, hanno fatto la loro proposta resterà da vedere la volontà di Pogba di tornare in Italia.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG